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02:01, 27 февраля 2024Забота о себе

Девушка захотела отомстить бывшей жене парня и пожалела об этом

Фото: Atharva Dharmadhikari / Unsplash

Коуч по отношениям Салли Лэнд дала совет девушке, которая захотела отомстить бывшей жене своего парня и сразу же пожалела об этом. Письмо девушки и ответ на него опубликовало издание The Sun.

По словам автора письма, у ее бойфренда есть пятилетний сын от прошлого брака. Мужчина раз в неделю видится с бывшей женой, когда забирает ребенка. Автор письма хорошо относится к мальчику, но считает, что экс-супруга ее парня хочет вернуть его.

«Недавно после визита к отцу мальчик пожаловался матери, что заболел. Она сказала, что мы дали ему слишком много сладостей, а он их вообще не ел. Потом ему стало хуже, началась лихорадка, и моему бойфренду пришлось приехать, отвезти его в неотложку», — говорит женщина.

По возвращении домой мужчина признался, что обнял бывшую жену, чтобы успокоить ее. Автор письма разозлилась из-за этого и решила, что женщина просто искала повод, чтобы потрогать бывшего супруга. Тогда она решила шантажировать бывшую жену своего парня. Некоторое время назад автор письма сохранила ее интимное фото, которое нашла в телефоне бойфренда, а после случившегося пригрозила экс-супруге обнародовать его.

«Я послала ей эту фотоулику и пообещала, что если не уберет свои грязные руки от моего мужчины, разошлю по всем ее контактам. Сделала это в запале и не знаю, как теперь все исправить», — заключила автор письма.

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В ответ Лэнд отметила, что нужно во всем признаться партнеру, чтобы не усугублять нездоровую ситуацию, в которую вовлечен в том числе и ребенок. «Примите, что у него есть прошлое: сын, бывшая жена. Удалите фото и заверьте ее, что никуда не будете его посылать. Вас можно арестовать за шантаж», — написала коуч. Она порекомендовала женщине работать над повышением самооценки, чтобы ревность не портила ей жизнь.

Ранее коуч Колин Нолан дала совет женщине, которая вернулась к бывшему возлюбленному, с которым встречалась в юности. Та обратилась к Нолан из-за того, что ее парень продолжал общаться с другими бывшими возлюбленными.

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      Александра Лисица
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