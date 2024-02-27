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12:08, 27 февраля 2024Культура

Эмма Стоун назвала самую сложную вещь на съемках

Актриса Эмма Стоун рассказала, что съела 60 пирожных на съемках фильма

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американская актриса Эмма Стоун назвала самую сложную вещь, с которой она столкнулась на съемках фильма «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса. Слова звезды приводит The Guardian.

На церемонии вручения премии Гильдии продюсеров США актриса рассказала, что на съемках картины ей пришлось съесть 60 пирожных паштел-де-ната. «Первая штука вкусная, но к концу уже очень тошнит», — заявила Стоун.

Звезда отметила, что поедание десертов из слоеного теста с заварным кремом далось ей сложнее, чем съемки в постельных сценах. The Guardian отмечает, что одно пирожное паштел-де-ната содержит около 157 калорий, следовательно, на съемках Стоун употребила норму калорий, почти в пять раз превышающую суточную.

Ранее координатор интимных сцен в кино Элль Макэлпайн поделилась советом, который дала Стоун во время работы над картиной «Бедные-несчастные».

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      Мария Рюрикова
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