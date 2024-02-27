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16:01, 27 февраля 2024Наука и техника

Представлен смартфон с рекордным аккумулятором

Energizer Hard Case P28K получил батарею емкостью 28 тысяч миллиампер-часов

Фото: Energizer

На выставке MWC 2024 представили смартфон, имеющий рекордный по емкости аккумулятор. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты назвали Energizer Hard Case P28K телефоном с самой большой батареей на рынке — она имеет емкость 28 тысяч миллиампер-часов. В описании устройства говорится, что аппарат может проработать при обычном использовании до 5 дней, в режиме ожидания — до 94 суток.

Устройство выпустила компания Avenir Telecom, владеющая правом на выпуск смартфонов под брендом Energizer. Журналисты ArsTechnica отметили большие размеры девайса — он имеет корпус толщиной 27,8 миллиметров и вес 570 грамм. «Это больше, чем три iPhone, сложенных друг на друга», — описали гаджет авторы.

Energizer Hard Case P28K получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 ватт, Android 14. Аппарат поступит в продажу в октябре по цене 250 евро, или около 25 тысяч рублей.

Ранее корпорация Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024. Девайс позволяет фиксировать пройденное расстояние, пульс, частоту дыхания, качество сна пользователя.

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      Андрей Ставицкий
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