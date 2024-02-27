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17:10, 27 февраля 2024Мир

Евродепутат назвал НАТО террористической организацией

Евродепутат от Ирландии Уоллес: НАТО — террористическая организация

Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес назвал НАТО террористической организацией. Такое определение североатлантическому альянсу евродепутат дал в социальной сети X в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем вступлении Украины в альянс.

«Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация. Евросоюз не должен иметь ничего общего с НАТО. Мы должны работать на мир, а не на войну...» — написал Уоллес.

Свое заявление Уоллес сделал в ответ на видео, в котором Столтенберг назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени и рассказал об укреплении сотрудничества альянса с Киевом.

Ранее генсек НАТО сообщил, что у альянса нет планов по отправке своих войск на Украину.

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      Елизавета Мытарева
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