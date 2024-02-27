Госдума во втором чтении приняла закон о запрете рекламы у иноагентов

Госдума во втором чтении приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу на интернет-ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная Дума единогласно приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законопроект был принят в первом чтении. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, иноагенты отправляют полученные от рекламы деньги на нужды украинской армии. Он отметил, что документ призван прекратить эту практику.

До этого нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект о запрете распространять в сети треш-стримы. В случае, если документ вступит в силу, интернет-платформы будут обязаны находить и удалять противоправный контент.