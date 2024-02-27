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07:00, 27 февраля 2024Ценности

Хайди Клум поделилась видео в откровенном наряде

Кадр: видео @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя знаменитость позировала в черно-белом костюме-тройке в полоску, состоящем из широких брюк с завышенной талией и пиджака с многочисленными вырезами. Помимо этого, звезда примерила укороченный топ с глубоким декольте, который частично демонстрировал ее грудь.

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Вдобавок манекенщица распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье и несколько колец.

Ранее в феврале Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья. Знаменитость предстала на фоне воды и песка в прозрачном боди из сетки с вырезами в области бедер.

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      Екатерина Ештокина
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