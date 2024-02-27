Охлобыстин высказался о возможном ремейке «Интернов»

Актер Охлобыстин заявил, что пока не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что пока не видит смысла в ремейке «Интернов». Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, артист подчеркнул, что в целом не разделяет любовь к такому жанру.



«Там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — высказался он.

Ранее Охлобыстин ответил на вопрос о том, простят ли россияне участников «голой вечеринки», устроенной ведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой.

2 февраля актер назвал худшее наказание для своего коллеги, артиста Михаила Ефремова, отбывающего срок в тюрьме за смертельное ДТП.