Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:13, 27 февраля 2024Наука и техника

Израиль улучшит БМП Redback для Австралии

Компания Elbit поставит оборудование для австралийских БМП Redback

Фото: Republic of Korea Armed Forces / Wikimedia

Израильская компания Elbit Systems улучшит корейские боевые машины пехоты (БМП) Redback для Австралии. В рамках контракта стоимостью 600 миллионов долларов Elbit поставит новое оборудование для БМП, пишет Breaking Defense.

Установка нового оборудования на машины является частью проекта Canberra Land 400 Phase 3. В Elbit заявили, что Австралия получит «усовершенствованные защиту и боевые возможности, а также набор датчиков» для БМП.

Считается, что австралийские Redback получат обитаемую башню с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и прицелом наводчика COAPS. Также БМП оснастят комплексом активной защиты Iron Fist, системой повышения ситуационной осведомленности экипажа Iron Vision и станцией предупреждения о лазерном облучении E-LAWS.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Hanwha Defense Australia поставит Австралии 129 БМП. Поставку корейских машин, которые будут выпускать в Австралии, планируют завершить к 2028 году.

Ранее в феврале стало известно, что Вооруженные силы России получили от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с боевым модулем, который несет пушку калибра 30 миллиметров и пулемет.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

      Байден обсудил с лидерами Конгресса США Украину и шатдаун правительства

      В ПМР обвинили спецслужбы Молдавии в вербовке приднестровцев

      Англичанин дважды попытался прорваться через границу России ради русской девушки

      Психолог указала на признаки желания мужчины расстаться с партнершей

      Концерт американской певицы отменили из-за подарка от русских фанатов

      Стилисты назвали визуально старящую обувь

      Политолог высказался о целях визита Зеленского в Саудовскую Аравию

      Часть россиян предупредили об опасном температурном режиме

      Израиль улучшит БМП Redback для Австралии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше