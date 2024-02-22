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12:30, 22 февраля 2024Наука и техника

ВС России получили новую партию «Басурман»

ВС России получили от «Высокоточных комплексов» новую партию «Басурман»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Об этом ТАСС сообщили в компании.

Модернизированные машины, отличающиеся повышенной подвижностью на земле и в воде, выпущены Рубцовским машиностроительным заводом.

«Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — заявили в холдинге.

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В «Высокоточных комплексах» добавили, что в ходе испытаний каждая БМП выполнила не менее 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки и минимум 150 — из пулемета.

Ранее агентство сообщило, что госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны России первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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      Иван Потапов
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