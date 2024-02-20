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10:43, 20 февраля 2024Наука и техника

«Ростех» поставил Минобороны первую в 2024-м партию БМП-3

«Ростех» поставил Минобороны первую в 2024 году партию БМП-3

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны России первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает ТАСС.

Поставки осуществило предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы». «Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала этого года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года», — уточнили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что каждая БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Комплексы допзащиты также поставляются отдельно для установки на уже находящиеся в эксплуатации боевые машины.

Ранее «Ростех» сообщил, что российские боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские БМП M2 Bradley в зоне проведения специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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