Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

NRK: короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска в Малайзии

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска в Малайзии. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Пресс-служба королевской семьи рассказала журналистам, что Харальда V доставили в больницу из-за некой инфекции. Монарха лечат как малазийские, так и европейские врачи, сопровождающие его в отпуске. Сообщается, что Харальд V находится в стране с частным визитом.

В конце января король уже уходил на больничный, но уже через несколько дней вернулся к исполнению обязанностей.

Королю Харальду V 87 лет. Тем не менее он ведет активный образ жизни: в 2016 году он соревновался с командой на чемпионате мира по парусному спорту на озере Онтарио, Торонто. Его экипаж занял второе место в категории классического флота. Он получил прозвище «матрос-король», так как спал на борту своей яхты «Сира».

В начале февраля сообщалось, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. В Букингемском дворце заявили, что заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех, кто страдает от рака во всем мире.