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18:26, 27 февраля 2024Из жизни

Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

NRK: короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска в Малайзии
архивное фото

архивное фото. Фото: Markus Schreiber / AP

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска в Малайзии. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Пресс-служба королевской семьи рассказала журналистам, что Харальда V доставили в больницу из-за некой инфекции. Монарха лечат как малазийские, так и европейские врачи, сопровождающие его в отпуске. Сообщается, что Харальд V находится в стране с частным визитом.

В конце января король уже уходил на больничный, но уже через несколько дней вернулся к исполнению обязанностей.

Королю Харальду V 87 лет. Тем не менее он ведет активный образ жизни: в 2016 году он соревновался с командой на чемпионате мира по парусному спорту на озере Онтарио, Торонто. Его экипаж занял второе место в категории классического флота. Он получил прозвище «матрос-король», так как спал на борту своей яхты «Сира».

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      Екатерина Лобанова
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