Россиянам перечислили продукты для укрепления костей

Врач Малышева заявила, что печень трески и сельдь укрепляют кости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили россиянам продукты, которые необходимо регулярно употреблять, чтобы иметь крепкие кости. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева и Гандельман посоветовали включить в рацион треску, печень трески и сельдь. По их словам, в этих продуктах содержится витамин D, который делает кости крепкими. Также, как отметили врачи, нужно есть продукты, богатые кальцием. К ним они отнесли твердые сыры, кунжутное семя и сушеный базилик.

«Есть еще витамин К, без которого правильное формирование костей невозможно. Чемпион по витамину К — это зелень, [например:] петрушка, капуста кейл и кресс-салат», — заявил Гандельман.

Для того, чтобы кости были здоровыми, также нужно много двигаться, заниматься физкультурой, добавила Малышева. «Когда мы занимаемся физической нагрузкой, мышцы и сухожилия тянут кости и, соответственно, стимулируют клетки возобновлять костную ткань», — объяснил Гандельман.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» предупредила, что прыщи на лице у женщины могут указывать на наличие серьезного заболевания. Она призвала женщин с высыпаниями на лице сходить к гинекологу.