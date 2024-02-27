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11:19, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач предупредила об указывающем на серьезное заболевание безобидном симптоме

Врач Малышева заявила, что прыщи являются первым симптомом поликистоза яичников

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила, что прыщи на лице у женщины могут указывать на наличие серьезного заболевания. О каком недуге может свидетельствовать этот безобидный на первый взгляд симптом, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева заявила, что прыщи на лице являются первым признаком поликистоза яичников. По ее словам, это заболевание, при котором яичники не вырабатывают женские половые гормоны, в результате чего в организме начинают преобладать мужские половые гормоны. Другим симптомом этого недуга врач назвала активный рост волос по всему телу.

Телеведущая посоветовала женщинам, у которых много прыщей, сходить к гинекологу и выяснить, есть у них поликистоз яичников или нет. Малышева добавила, что эта болезнь успешно лечится.

Ранее Елена Малышева и пластический хирург Александр Пухов в программе «Жить здорово!» развеяли миф о раке молочной железы. Врачи назвали заблуждением мнение о том, что на развитие этого заболевания влияют силиконовые импланты.

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      Олег Давыдов
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