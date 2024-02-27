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13:37, 27 февраля 2024Бывший СССР

Литва признала угрозой безопасности около 400 россиян

Дипмиссия РФ: Литва признала угрозой безопасности 397 россиян, многие — пожилые

Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia

Власти Литвы признали угрозой национальной безопасности около 400 россиян, многие из них — пожилые. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин, передает РИА Новости.

«Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года "угрозой нацбезопасности" страны признаны 397 россиян», — заявил он. Елкин уточнил, что им отказали в выдаче временного вида на жительство (ВНЖ) или его продлении.

Кроме того, по его словам, Литва отозвала у этих россиян ранее выданные разрешения и аннулировала постоянные ВНЖ. Дипломат отметил, что многие из них — люди преклонного возраста, которые всю жизнь или ее большую часть были в Литве. Российское посольство старается помогать россиянам, оказавшимся в этой ситуации, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Литве более 18 тысяч белорусов проверят на предмет угрозы нацбезопасности из-за введения дополнительной анкеты при оформлении ВНЖ. В феврале литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) проинформировал об операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были задержаны лица, действовавшие якобы по заданию российских спецслужб.

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      Кристина Есикова
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