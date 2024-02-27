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12:25, 27 февраля 2024Россия

Мать воевавшего в ВСУ российского актера отреагировала на пожизненный срок сыну

Мать воевавшего в ВСУ актера Канахина о приговоре сыну: не слежу за новостями
Кирилл Канахин

Кирилл Канахин. Кадр: фильм «Адвокат-7»

Мать воевавшего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировала приговор сыну. Ответ россиянки приводит «Регнум».

26 февраля суд заочно приговорил Канахина к пожизненному заключению. Актер признан виновным по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

Пенсионерка призналась, что не следит за новостями. «Я ничего не слышала о пожизненном сроке», — сказала она.

Канахин придерживался националистических взглядов. После вступления в ВСУ он участвовал в боевых действиях в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России).

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      Алан Босиков
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