МИД России раскритиковал заявление Совета НАТО — Украина по СВО

МИД: заявление Совета НАТО — Украина является примером антироссийской пропаганды

Заявление Совета НАТО — Украина по случаю второй годовщины начала специальной военной операции (СВО) — классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все представляется в ложном свете. Россия вновь обвиняется во "вторжении", "незаконной аннексии" Крыма, "интервенции" в Донбассе», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года «националистический режим стал разрушать страну: развязал гражданскую войну».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, которую планируется провести в Швейцарии. По его словам, Киев отправит приглашение принципиальным государствам, то есть тем, которые уважают территориальную целостность республики.