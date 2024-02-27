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01:21, 27 февраля 2024Мир

МИД России раскритиковал заявление Совета НАТО — Украина по СВО

МИД: заявление Совета НАТО — Украина является примером антироссийской пропаганды
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заявление Совета НАТОУкраина по случаю второй годовщины начала специальной военной операции (СВО) — классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все представляется в ложном свете. Россия вновь обвиняется во "вторжении", "незаконной аннексии" Крыма, "интервенции" в Донбассе», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года «националистический режим стал разрушать страну: развязал гражданскую войну».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, которую планируется провести в Швейцарии. По его словам, Киев отправит приглашение принципиальным государствам, то есть тем, которые уважают территориальную целостность республики.

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      Юлия Мискевич
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