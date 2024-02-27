Монтажник нашел девятимесячного младенца посреди кукурузного поля

The Thaiger: в Таиланде монтажник нашел младенца среди кукурузного поля

36-летний монтажник из Таиланда наткнулся на младенца посреди кукурузного поля и спас его. Об этом сообщает The Thaiger.

Аноча Чуи нашел девятимесячного ребенка в районе Сида провинции Накхонратчасима, где проводил установку фонарей на солнечных батареях для клиента. Во время работы он услышал крики ребенка, доносящиеся из хижины на кукурузном поле неподалеку. Мужчина пошел на звук и наткнулся на синюю сумку, из которой торчала рука живого младенца.

Чуи немедленно сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Ребенка госпитализировали для оказания неотложной помощи. В настоящее время он находится в больнице в стабильном состоянии. Полиция ведет расследование и пытается найти родителей младенца.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил на улице новорожденную девочку и спас ее. Завернутый в полотенце ребенок лежал в пакете.