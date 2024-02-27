Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:29, 27 февраля 2024Из жизни

Монтажник нашел девятимесячного младенца посреди кукурузного поля

The Thaiger: в Таиланде монтажник нашел младенца среди кукурузного поля

Фото: Chris Bair / Unsplash

36-летний монтажник из Таиланда наткнулся на младенца посреди кукурузного поля и спас его. Об этом сообщает The Thaiger.

Аноча Чуи нашел девятимесячного ребенка в районе Сида провинции Накхонратчасима, где проводил установку фонарей на солнечных батареях для клиента. Во время работы он услышал крики ребенка, доносящиеся из хижины на кукурузном поле неподалеку. Мужчина пошел на звук и наткнулся на синюю сумку, из которой торчала рука живого младенца.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

Чуи немедленно сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Ребенка госпитализировали для оказания неотложной помощи. В настоящее время он находится в больнице в стабильном состоянии. Полиция ведет расследование и пытается найти родителей младенца.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил на улице новорожденную девочку и спас ее. Завернутый в полотенце ребенок лежал в пакете.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Премьер Словакии разочаровался встречей по Украине в Париже

      43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

      Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

      Турция заявила о давлении США из-за торговли с Россией

      Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

      Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

      Трое юношей избили россиянина в метро за замечание

      Россиянина с избыточным весом сняли с рейса за невозможность пристегнуться

      На Украине рассказали о критической ситуации на польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше