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17:40, 27 февраля 2024Наука и техника

НАСА поменяет руководителя программы МКС

НАСА: в апреле программу МКС возглавит Дана Вайгел
Дана Вайгел

Дана Вайгел. Фото: NASA / Wikimedia

Программу Международной космической станции (МКС) в НАСА в апреле возглавит Дана Вайгел. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

В настоящее время Вайгел занимает должность заместителя руководителя программы. На новом посту она сменит Джоэля Монтальблано, который покинет должность 7 апреля.

«Выбор кандидатуры Даны на пост главы программы МКС — это отлично в условиях нынешнего чрезвычайно насыщенного периода пилотируемых космических полетов», — сказал руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кен Бауэрсокс.

Ранее в американском космическом агентстве сообщили о переносе запуска к МКС корабля Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным.

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      Иван Потапов
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