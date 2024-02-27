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17:44, 27 февраля 2024Экономика

Нехватку рабочих рук в России объяснили

Говырин: кадровый голод в РФ возник из-за импортозамещения и демографической ямы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Причиной нехватки рабочих рук в России стали импортозамещение и демографическая яма. Так кадровый голод в стране объяснил в комментарии для «Ленты.ру» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, дефицит кадров возник из-за увеличения объема производства на фоне закрытия большинства зарубежных компаний и создания российских аналогов, а также возросшей потребности в боеприпасах и стали для нужд СВО. Кроме того, на него повлиял демографический провал 1990-х годов, из-за которого резко сократилось количество работающего населения.

Чтобы быстро восполнить дефицит специалистов в критических отраслях, властям необходимо проработать меры поддержки отдельных отраслей, например, освободить их от уплаты НДС. Такая практика применяется в отношении предприятий общепита, напомнил Говырин.

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По словам президента Владимира Путина, российскому рынку труда не хватает порядка 2,5 миллиона человек. Безработных россиян при этом насчитывается около 460 тысяч, в то время как ряд отраслей экономики, таких как строительный сектор и промышленность, готовы нанимать сотрудников сотнями тысяч, подчеркнул он.

К концу 2023 года кадровый резерв в России сократился до рекордного минимума. Как показывает исследование FinExpertiza, серьезнее всего нехватка работников зафиксирована в Тульской (20,6 вакансии на каждого безработного человека), Ленинградской (13,6 человека), Нижегородской областях (12,7 человека), Ямало-Ненецком автономном округе (11,3 человека) и Амурской области (10,9 человека). В основном это регионы с развитой промышленностью, в 2022–2023 годах резко нарастившие выпуск благодаря госзаказу, отмечают эксперты.

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      Вячеслав Агапов
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