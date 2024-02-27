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07:59, 27 февраля 2024Путешествия

Nordwind захотела запустить прямые рейсы в африканскую страны

Посол Макетука: авиакомпания Nordwind может запустить прямые рейсы в ЮАР

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания Nordwind может запустить прямые рейсы между Россией и ЮАР. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью ТАСС.

Уточняется, что Претория ожидает информацию о сроках.

Также Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.

Ранее государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines заявила об увеличении количества выполняемых рейсов в Россию. Со 2 июня перевозчик планирует нарастить частоту полетов из Москвы в Аддис-Абебу с трех до четырех рейсов в неделю.

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      Юлия Мискевич
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