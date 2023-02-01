Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 1 февраля 2023Путешествия

Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку

Ethiopian Airlines нарастит частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю

Фото: Bambi Corro / Unsplash

Россиянам станет проще попасть в страны Африки и Латинской Америки — государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines заявила об увеличении количества выполняемых рейсов в Россию. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Так, со 2 июня перевозчик планирует нарастить частоту полетов из Москвы в Аддис-Абебу с трех до четырех рейсов в неделю. Новый рейс из столичного аэропорта Домодедово назначен по пятницам.

«Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что россияне устремились в Венесуэлу, которую турагенты считают одной из наиболее опасных стран на Карибских островах. Отмечается, что отечественные туристы начали приобретать зимние туры в Венесуэлу, раскупив путевки до конца марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Эштон Кутчер рассказал о злости на Деми Мур из-за ее мемуаров
Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку
Звезда «Теории большого взрыва» вернул в продажу дом с большой скидкой
Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников
Записавший привет из Мексики российский депутат поедет в зону СВО
В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру
21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу
В японском парламенте поставили прямоту Путина в пример Кисиде
Раскрыт неожиданный признак несчастливых отношений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.