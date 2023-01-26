Российские туристы устремились в одну опасную страну на Карибах

Туроператоры заявили, что россияне начали скупать зимние туры в Венесуэлу

Туристы из России устремились в Венесуэлу, которую турагенты считают одной из наиболее опасных стран на Карибских островах. Об этом сообщает в четверг, 26 января, РИА Новости со ссылкой на отечественных туроператоров.

Уточняется, что россияне начали приобретать зимние туры в Венесуэлу, путевки раскупили до конца марта. Специалист по Латинской Америке в «Интуристе» Анастасия Костюхина объяснила, что на сегодняшний день выбор теплых стран для зимнего отдыха у отечественных путешественников небольшой, а полетная программа на Кубу ограничена. Именно с этим она связала популярность Венесуэлы.

При этом эксперты предупреждают, что путешественникам стоит быть осторожнее, отправляясь на отдых в карибскую страну, которая «была и остается криминальной». Костюхина заметила, что материковая часть Венесуэлы небезопасна для туристов, особенно в темное время суток. Однако в туристических зонах можно ничего не бояться, соблюдая простые правила безопастности. К примеру, нельзя оставлять личные вещи на общественных пляжах, а все ценное лучше держать в сейфе номера отеля, заявили специалисты.

Ранее в январе портал World Population Review назвал самые опасные страны мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году. Так, тремя самыми небезопасными государствами названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка.