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17:29, 27 февраля 2024Из жизни

Олень проник на базу отдыха, искупался в бассейне и попал на видео

CTV News: в Канаде олень проник на базу отдыха и прыгнул в общественный бассейн

В Канаде дикий олень пробрался на территорию базы отдыха и искупался в общественном бассейне. Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в оздоровительном комплексе Vollmer в городе Ласаль, провинция Онтарио. Животное попало на видео, его снял один из отдыхающих по имени Франческо Сиино. Мужчина переодевал ребенка после занятия по плаванию, когда кто-то воскликнул, что в бассейн прыгнул олень.

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Все люди, находившиеся у бассейна, бросились в раздевалку, а Сиино решил подойти поближе к животному. «Я просто подумал, что должен снять это на видео, а иначе никто мне не поверит. Если бы я сказал, что сюда ворвался олень, вы бы ни за что не поверили», — усмехнулся он.

Сотрудникам базы отдыха потребовалось около 15 минут, чтобы выманить оленя из воды и вывести его на улицу. По словам мэра города, животное попало в помещение с бассейном через незастекленное окно. Бассейн временно закрыли.

Ранее сообщалось, что в Китае цирковая гималайская медведица по кличке Сюнь Сюнь набросилась на дрессировщика. Какие травмы получил артист, не сообщается.

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      Алиса Удовик
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