Оппозиция Армении заявила о решении властей установить статус нейтральной страны

Оппозиция Армении заявила о планах властей установить статус нейтральной державы

Оппозиционный депутат Армении и лидер фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что новая конституция страны закрепит статус нейтральной державы, его слова передает издание Sputnik Армения.

Основной закон, как считает политик, может запретить стране становиться членом любых альянсов и союзов. Так же Мамиджанян понадеялся, что нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян не сможет довести до конца процесс изменения Конституции. Слухи о внеблоковом статусе, как сообщил политик, «висят в воздухе».

Ранее Никол Пашинян сообщил о решении заморозить участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ноябре 2023 года премьер Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Он подчеркнул, что республика открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию.