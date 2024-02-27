Осужденный бывший вице-губернатор Петербурга стал помощником худрука Мариинки

Судимый бывший вице-губернатор Петербурга работает помощником худрука Мариинки

Осужденный за взятки бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян начал работать помощником художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Отмечается, что государственный деятель ассистирует генеральному директору театра по строительно-инвестиционной деятельности уже больше года.

В мае 2021 года сообщалось, что Марат Оганесян, обвиняемый в хищении 50 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена», получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за получение взятки. Его также обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

В 2022-м бывший вице-губернатор вышел из колонии досрочно.

Ранее стало известно место новой работы бывшего генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимира Урина.