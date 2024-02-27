Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:02, 27 февраля 2024Культура

Осужденный бывший вице-губернатор Петербурга стал помощником худрука Мариинки

Судимый бывший вице-губернатор Петербурга работает помощником худрука Мариинки

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Осужденный за взятки бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян начал работать помощником художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Отмечается, что государственный деятель ассистирует генеральному директору театра по строительно-инвестиционной деятельности уже больше года.

В мае 2021 года сообщалось, что Марат Оганесян, обвиняемый в хищении 50 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена», получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за получение взятки. Его также обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

В 2022-м бывший вице-губернатор вышел из колонии досрочно.

Ранее стало известно место новой работы бывшего генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимира Урина.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      В «Роскосмосе» продлили срок службы созданного для Казахстана спутника

      Евродепутат назвал НАТО террористической организацией

      Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

      Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Российская авиакомпания отказалась пускать гражданина Нидерландов на рейс

      Байден рассказал о своих будущих планах на 2020 год

      Цена биткоина подскочила до максимума за два года

      На Земле началась магнитная буря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше