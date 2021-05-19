Бывший вице-губернатор Петербурга получил почти шесть лет колонии за взятку

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в хищении 50 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена», получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за получение взятки. Об этом в среду, 19 мая, сообщает ТАСС.

Его также обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

Ранее прокуратура запросила для бывшего чиновника 16 лет колонии строгого режима.

Установлено, что в 2014 году было похищено более 50 миллионов рублей при заключении договора между генеральным подрядчиком «Трансстрой» и акционерным обществом «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) по поставке видеотабло для стадиона.

По версии следствия, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове Оганесян незаконно привлек ТДМ в качестве субподрядчика. После этого он организовал перечисление фирме аванса в размере почти 50,5 миллиона рублей, которые были похищены через фирмы-однодневки. Следствие считает, чиновник заведомо знал, что субподрядчик не намерен расходовать деньги на поставку оборудования.