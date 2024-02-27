Популярная 40-летняя актриса вышла в свет в откровенном образе

Популярная шведская актриса Ребекка Фергюсон пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Нью-Йорке, США, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

40-летняя звезда вышла в свет в черном платье асимметричной длины, сшитом из лоскутов однотонной ткани, кружева и сетки, которые частично оголяли ее тело. Помимо этого, знаменитость надела грубые лаковые ботфорты на массивной платформе и широком каблуке.

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Среди прочего, стилисты распустили светлые волосы звезды и нанесли макияж с ярко-красной помадой на губах. В качестве аксессуаров Фергюсон выбрала многочисленные бусы и ожерелья из разных камней.

Ранее звезда сериала «Ход королевы» снялась топлес. Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой предстала перед камерой, позируя на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию.