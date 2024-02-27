Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

ВШЭ: людей можно озаботить проблемами климата, но не заставить посадить дерево

Призывы экологов не заставят человечество массово сажать деревья. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В эксперименте приняли участие почти 60 тысяч человек из 48 стран мира. На людей пытались воздействовать с помощью 11 коммуникационных стратегий: начиная от запугивания мрачным будущем и заканчивая перечислением успехов экоактивистов. Ни одна из них не сумела убедить испытуемых посадить дерево или снизить вредные выбросы. Успех таких техник ограничивался тем, что удавалось поселить в людях беспокойство насчет изменения климата. 86 процентов участников исследования признали, что такая угроза существует. Более 70 процентов заявили, что поддерживают шаги, которое предпринимает общество для защиты окружающей среды.

Реакция респондентов менялась в зависимости от того, упоминалось ли мнение научного сообщества на этот счет. Таким образом исследователи смогли озаботить судьбой планеты на 20 процентов больше россиян и на 9 процентов — румын. В то же время упоминание мнения ученых отвернуло от проблемы канадцев и китайцев. Наиболее эффективным для жителей России оказался метод визуализации жизни в будущем — такая техника смогла привлечь к проблеме еще 9 процентов русскоязычных участников исследования.

Несмотря на разницу в воспитании и обстановку в стране, подвигнуть испытуемых на большее экспериментаторы не смогли. Респондентов опрашивали, как они относятся к повышению налога на эмиссию углерода, могли бы агитировать пользователей соцсетей придерживаться экологичного образа жизни и готовы ли перейти на него сами. В частности, помимо лесовосстановления, людям предлагали жертвовать средства на благотворительность, сократить потребление бумаги, мяса и молочной продукции.

Исследование показало, что скорбные и заунывные сообщения о климатическом будущем планеты, хоть и получили широкий отклик в сети, не стимулировали людей собственноручно помочь окружающей среде. По итогам работы ученые разработали специальное веб-приложение для борьбы с изменением климата.

Ранее специалисты доказали, что изменение климата влияет на психологическое здоровье населения. Люди признались, что тяжело свыкаются с мыслью о губительных последствиях глобального потепления. Также участники опроса выражали возмущение тем фактом, что для спасения планеты правительства и бизнес делают недостаточно.