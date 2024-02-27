Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:47, 27 февраля 2024Среда обитания

Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

ВШЭ: людей можно озаботить проблемами климата, но не заставить посадить дерево

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Призывы экологов не заставят человечество массово сажать деревья. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В эксперименте приняли участие почти 60 тысяч человек из 48 стран мира. На людей пытались воздействовать с помощью 11 коммуникационных стратегий: начиная от запугивания мрачным будущем и заканчивая перечислением успехов экоактивистов. Ни одна из них не сумела убедить испытуемых посадить дерево или снизить вредные выбросы. Успех таких техник ограничивался тем, что удавалось поселить в людях беспокойство насчет изменения климата. 86 процентов участников исследования признали, что такая угроза существует. Более 70 процентов заявили, что поддерживают шаги, которое предпринимает общество для защиты окружающей среды.

Реакция респондентов менялась в зависимости от того, упоминалось ли мнение научного сообщества на этот счет. Таким образом исследователи смогли озаботить судьбой планеты на 20 процентов больше россиян и на 9 процентов — румын. В то же время упоминание мнения ученых отвернуло от проблемы канадцев и китайцев. Наиболее эффективным для жителей России оказался метод визуализации жизни в будущем — такая техника смогла привлечь к проблеме еще 9 процентов русскоязычных участников исследования.

Материалы по теме:
Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Своя атмосфера.Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
1 ноября 2021
Миллионы людей не верят в глобальное потепление. Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Миллионы людей не верят в глобальное потепление.Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
29 октября 2021

Несмотря на разницу в воспитании и обстановку в стране, подвигнуть испытуемых на большее экспериментаторы не смогли. Респондентов опрашивали, как они относятся к повышению налога на эмиссию углерода, могли бы агитировать пользователей соцсетей придерживаться экологичного образа жизни и готовы ли перейти на него сами. В частности, помимо лесовосстановления, людям предлагали жертвовать средства на благотворительность, сократить потребление бумаги, мяса и молочной продукции.

Исследование показало, что скорбные и заунывные сообщения о климатическом будущем планеты, хоть и получили широкий отклик в сети, не стимулировали людей собственноручно помочь окружающей среде. По итогам работы ученые разработали специальное веб-приложение для борьбы с изменением климата.

Ранее специалисты доказали, что изменение климата влияет на психологическое здоровье населения. Люди признались, что тяжело свыкаются с мыслью о губительных последствиях глобального потепления. Также участники опроса выражали возмущение тем фактом, что для спасения планеты правительства и бизнес делают недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше