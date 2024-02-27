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20:22, 27 февраля 2024Забота о себе

Психолог указала на признаки желания мужчины расстаться с партнершей

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Влюбленные женщины склонны к жертвенности и не замечают перемен в поведении мужчин в худшую сторону, заявила ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. В то же время существуют признаки, по которым можно определить, что партнер хочет расстаться. Их психолог перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Мужчины немногословны и за них говорят поступки, отметила Басманова. Главным тревожным звонком в поведении партнера она назвала эмоциональную холодность. Если мужчина замкнулся в себе, избегает разговоров, это повод задуматься. «Даже самый погрязший в проблемах, делах и заботах влюбленный мужчина будет тянуться за теплом и лаской», — уверена специалистка.

Постоянная критика в адрес партнерши, по мнению собеседницы «Ленты.ру», также говорит, что мужчина недоволен отношениями и, возможно, желает разорвать их.

Обед невкусный, в квартире бардак, вы неправильно едите, ходите, сидите, одеваетесь… Сплошные придирки. Похоже, вас не ценят. Критика часто становится первым вербальным сигналом того, что вы надоели и от вас хотят избавиться

Марина Басмановапсихолог

При охлаждении чувств и эмоций мужчина стремится меньше времени проводить с партнершей, продолжила Басманова. Из-за этого совместных выходов становится меньше, либо пара вовсе нигде не бывает.

Он вдруг стал предпочитать прогулки с друзьями отдельно от вас или вовсе в одиночестве. Он намекает, что вам нужна «передышка» или планирует отдыхать без вас? Все это тревожные знаки. Вы перестали быть ему интересной

Марина Басмановапсихолог
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Также психолог обратила внимание, что женщину должно насторожить отсутствие разговоров о совместном будущем. «Мужчины понимают, насколько женщинам нужна стабильность. Если он долго скрывает избранницу от друзей и близких и никаких разговоров о совместном будущем не ведет, то он с ней только потому, что ему это удобно. Возможно, у пары прекрасный секс. Может быть, женщина добра, заботлива, позволяет ему разбрасывать носки по своей квартире, в которой он живет бесплатно. И больше ему ничего от вас нужно», — выразила свое мнение Басманова.

В заключение психолог призвала разрывать отношения, каким бы болезненным ни был этот процесс, если у мужчины на первом месте стоят работа и друзья, его раздражает все, что связано с партнершей. «Вас не любят. Вами просто временно пользуются. Бросайте его и идите туда, где все будет взаимно, где оба партнера будут вкладываться и получать много радости, любви, душевного тепла и внутренней стабильности», — подытожила специалистка.

Ранее психолог Джеффри Бернштейн назвал действенные способы быть счастливым. Он отметил важную роль в этом положительного мышления и крепких отношений.

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      Вера Владзиевская
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