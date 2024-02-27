Психолог указала на признаки желания мужчины расстаться с партнершей

Влюбленные женщины склонны к жертвенности и не замечают перемен в поведении мужчин в худшую сторону, заявила ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. В то же время существуют признаки, по которым можно определить, что партнер хочет расстаться. Их психолог перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Мужчины немногословны и за них говорят поступки, отметила Басманова. Главным тревожным звонком в поведении партнера она назвала эмоциональную холодность. Если мужчина замкнулся в себе, избегает разговоров, это повод задуматься. «Даже самый погрязший в проблемах, делах и заботах влюбленный мужчина будет тянуться за теплом и лаской», — уверена специалистка.

Постоянная критика в адрес партнерши, по мнению собеседницы «Ленты.ру», также говорит, что мужчина недоволен отношениями и, возможно, желает разорвать их.

Обед невкусный, в квартире бардак, вы неправильно едите, ходите, сидите, одеваетесь… Сплошные придирки. Похоже, вас не ценят. Критика часто становится первым вербальным сигналом того, что вы надоели и от вас хотят избавиться Марина Басманова психолог

При охлаждении чувств и эмоций мужчина стремится меньше времени проводить с партнершей, продолжила Басманова. Из-за этого совместных выходов становится меньше, либо пара вовсе нигде не бывает.

Он вдруг стал предпочитать прогулки с друзьями отдельно от вас или вовсе в одиночестве. Он намекает, что вам нужна «передышка» или планирует отдыхать без вас? Все это тревожные знаки. Вы перестали быть ему интересной Марина Басманова психолог

Также психолог обратила внимание, что женщину должно насторожить отсутствие разговоров о совместном будущем. «Мужчины понимают, насколько женщинам нужна стабильность. Если он долго скрывает избранницу от друзей и близких и никаких разговоров о совместном будущем не ведет, то он с ней только потому, что ему это удобно. Возможно, у пары прекрасный секс. Может быть, женщина добра, заботлива, позволяет ему разбрасывать носки по своей квартире, в которой он живет бесплатно. И больше ему ничего от вас нужно», — выразила свое мнение Басманова.

В заключение психолог призвала разрывать отношения, каким бы болезненным ни был этот процесс, если у мужчины на первом месте стоят работа и друзья, его раздражает все, что связано с партнершей. «Вас не любят. Вами просто временно пользуются. Бросайте его и идите туда, где все будет взаимно, где оба партнера будут вкладываться и получать много радости, любви, душевного тепла и внутренней стабильности», — подытожила специалистка.

Ранее психолог Джеффри Бернштейн назвал действенные способы быть счастливым. Он отметил важную роль в этом положительного мышления и крепких отношений.