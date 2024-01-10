Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

Психолог Бернштейн: позитивное мышление и отношения помогают стать счастливее

Чтобы стать счастливее, можно использовать три проверенных врачами способа, рассказал психолог и коуч Джеффри Бернштейн. Их он перечислил в материале для журнала Psychology Today.

Прежде всего, рассказал Бернштейн, важно мыслить позитивно — фокусироваться на положительных сторонах даже при трудностях, но при этом не игнорировать проблемы. «Позитивное мышление не означает отрицание реальности. Это принятие вызовов судьбы с ориентацией на поиск решений. Счастливые люди практикуют благодарность, принятие и одобрение хороших вещей, даже самых маленьких», — объяснил он.

Кроме того, продолжил он, счастливее помогают стать отношения с другими людьми, в которых можно проявлять свои доброту и щедрость. «Счастливые люди вкладывают время и старания в построение и поддержку значимых отношений с семьей, друзьями, сообществом. Эти связи обеспечивают эмоциональную поддержку, чувство принадлежности, разделенный опыт, важные для разносторонней и радостной жизни», — рассказал Бернштейн.

Наконец, объяснил психолог, для счастья важен личностный рост, соответствующий меняющимся условиям.

Счастливые люди ставят во главу угла заботу о себе и своем благополучии, включают в режим дня занятия, обеспечивающие физическое, ментальное и эмоциональное здоровье. Личностный рост помогает им видеть ошибки не как откат, а как ценный опыт, неизбежный в жизни и способный стать ступенькой к развитию Джеффри Бернштейн психолог

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