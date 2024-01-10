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17:32, 10 января 2024Забота о себе

Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

Психолог Бернштейн: позитивное мышление и отношения помогают стать счастливее

Фото: Pxhere

Чтобы стать счастливее, можно использовать три проверенных врачами способа, рассказал психолог и коуч Джеффри Бернштейн. Их он перечислил в материале для журнала Psychology Today.

Прежде всего, рассказал Бернштейн, важно мыслить позитивно — фокусироваться на положительных сторонах даже при трудностях, но при этом не игнорировать проблемы. «Позитивное мышление не означает отрицание реальности. Это принятие вызовов судьбы с ориентацией на поиск решений. Счастливые люди практикуют благодарность, принятие и одобрение хороших вещей, даже самых маленьких», — объяснил он.

Кроме того, продолжил он, счастливее помогают стать отношения с другими людьми, в которых можно проявлять свои доброту и щедрость. «Счастливые люди вкладывают время и старания в построение и поддержку значимых отношений с семьей, друзьями, сообществом. Эти связи обеспечивают эмоциональную поддержку, чувство принадлежности, разделенный опыт, важные для разносторонней и радостной жизни», — рассказал Бернштейн.

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Наконец, объяснил психолог, для счастья важен личностный рост, соответствующий меняющимся условиям.

Счастливые люди ставят во главу угла заботу о себе и своем благополучии, включают в режим дня занятия, обеспечивающие физическое, ментальное и эмоциональное здоровье. Личностный рост помогает им видеть ошибки не как откат, а как ценный опыт, неизбежный в жизни и способный стать ступенькой к развитию

Джеффри Бернштейнпсихолог

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала о простых способах избежать апатии и хандры после новогодних каникул. Она посоветовала для начала заняться простыми процессами и напомнить себе, что хорошего дает работа, помимо денег.

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      Александра Лисица
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