Россиянам рассказали о способах избежать апатии и хандры после праздников

Чтобы вернуться к работе без постпраздничной депрессии, надо дать себе время войти в привычный ритм и сначала выполнять самые простые задачи, уверена психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева. О простых способах избежать апатии и хандры после новогодних каникул она рассказала «Ленте.ру».

Постпраздничная депрессия, по словам Яушевой, сопровождается легкой апатией, подавленностью, стремлением изолироваться, раздражительностью, которые могут наступать после любых эмоционально ярких событий. Любые сильные переживания, даже положительные — стресс для организма, объяснила психолог.

Это состояние абсолютно естественное, оно вызвано тем, что организму нужно время, чтобы накопить силы, восстановить ресурс и войти в равновесие. Для кого-то это характерно больше, для кого-то меньше, скорость восстановления может быть разной, в зависимости от неврологических особенностей. И это важно учитывать и знать о себе Дарья Яушева психолог

Чтобы избежать постпраздничной депрессии Яушева рекомендовала в праздничные выходные чередовать активный отдых с пассивным, давать себе возможность выдохнуть. Кроме того, стоит позволить себе возвращаться к рабочим обязанностям постепенно, снизить требования к себе в первые дни. Психолог подчеркнула, что в этом случае энергия и мотивация вернутся.

На работе для начала можно заняться простыми процессами: разобрать почту, провести инвентаризацию целей, составить индивидуальный план развития. Полезно и напомнить себе о том, что делает эту работу важной и ценной для вас, что хорошего она дает вам, помимо денег. Также войти в работу в спокойном и позитивном расположении духа проще, если вы обсудите впечатления от проведенных праздников с коллегами за чашкой кофе в обеденный перерыв Дарья Яушева психолог

Чтобы легче вернуться к работе, Яушева также посоветовала соблюдать в праздничные дни режим сна и отдыха, близкого к тому, что бывает в рабочие дни. Так организму проще будет адаптироваться.

Спровоцировать постпраздничную депрессию, как отметила психолог, может и злоупотребление алкоголем, переедание, перенасыщение общением. Чтобы избежать этого, она рекомендовала соблюдать умеренность во время новогодних застолий и прислушиваться к себе и своему организму.

Ранее терапевт Хана Патель назвала неожиданный побочный эффект похмелья. По ее словам, обезвоживание, плохой сон и снижение сахара в крови негативно воздействуют на психику человека. Обычно чувство подавленности сохраняется примерно на сутки, рассказала врач.