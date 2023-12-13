Раскрыт неожиданный побочный эффект похмелья

Терапевт Патель: похмелье способно спровоцировать беспокойство и депрессию

Регулярное злопотребление алкоголем способно спровоцировать чувство беспокойства, уныния и даже депрессию. Неожиданный побочный эффект похмелья раскрыла терапевт Хана Патель в интервью Daily Mail.

Патель объяснила, что алкоголь обычно не сразу снижает настроение: сначала человек расслабляется, успокаивается, ощущает прилив хорошего настроения или сонливость, но, когда наступает похмелье, эффект становится противоположенным. «Алкоголь является депрессантом. Это означает, что он вызывает химические изменения в мозге, которые усиливают чувства тревоги, вины или стыда», — рассказала врач.

Кроме того, вызванные попаданием в кровь этилового спирта обезвоживание, плохой сон и снижение сахара в крови тоже негативно воздействуют на психику человека, добавила Патель. Она указала, что обычно чувство подавленности сохраняется примерно на сутки. Однако при систематическом злоупотреблении спиртным этот симптом может стать постоянным и перерасти в полноценную депрессию. Тем, кто утром после вечеринки ощущает тревогу и тоску, врач посоветовала сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.