Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия

Прокуратура начала расследование по факту оружия, изъятого из дома Алена Делона

Французская прокуратура начала предварительное расследование по факту оружия, которое было изъято из дома актера Алена Делона. Об этом сообщает газета Parisien.

По данным издания, у 88-летнего артиста не было разрешения на хранение оружия.

«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — отмечается в заявлении прокурора округа Жан-Седрика Го.

В ходе обыска, который состоялся 22 февраля после сигнала судьи по делам опеки, у актера было изъято 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Помимо этого, на его вилле был обнаружен тир.

Ранее французский суд поместил Делона под опеку в результате разбирательств, инициированных его детьми. Из-за меры пресечения артиста ограничили в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью.