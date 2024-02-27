Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:42, 27 февраля 2024Культура

Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия

Прокуратура начала расследование по факту оружия, изъятого из дома Алена Делона

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французская прокуратура начала предварительное расследование по факту оружия, которое было изъято из дома актера Алена Делона. Об этом сообщает газета Parisien.

По данным издания, у 88-летнего артиста не было разрешения на хранение оружия.

«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — отмечается в заявлении прокурора округа Жан-Седрика Го.

В ходе обыска, который состоялся 22 февраля после сигнала судьи по делам опеки, у актера было изъято 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Помимо этого, на его вилле был обнаружен тир.

Ранее французский суд поместил Делона под опеку в результате разбирательств, инициированных его детьми. Из-за меры пресечения артиста ограничили в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

      Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

      Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

      Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

      В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

      Завербованный Украиной россиянин рассказал о подготовке теракта в Алтайском крае

      Финская энергокомпания решила судиться из-за ареста активов в России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал о нежелании учить русский мат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше