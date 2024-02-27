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11:01, 27 февраля 2024Мир

Путин оценил борьбу русофилов против изоляции России

Путин: русофилы вносят весомый вклад в борьбу с попытками Запада изолировать РФ

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что движение русофилов вносит весомый вклад в борьбу с попытками западных стран изолировать РФ от международной общественности. Об этом сообщает ТАСС.

«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — отметил президент во время приветствия к участникам и гостям второго конгресса Международного движения русофилов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ударом по русофобии в американском обществе.

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      Лина Пивоварова
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