Лавров заявил о продолжении давления Запада на Россию с целью ее изолировать

Лавров: Запад продолжит усиливать давление на Россию с целью ее изолировать

Запад продолжит усиливать давление на Россию с целью ее изолировать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция идет на сайте портала «Дума ТВ».

«Замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий санитарный кордон, потерпели крах», — подчеркнул дипломат.

По его словам, инициаторы антироссийской политики не исчерпали потенциал для враждебных действий и продолжат усиливать давление на Москву.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Он добавил, что с учетом текущей позиции западных стран вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.