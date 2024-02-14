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13:50, 14 февраля 2024Мир

Лавров заявил о продолжении давления Запада на Россию с целью ее изолировать

Лавров: Запад продолжит усиливать давление на Россию с целью ее изолировать

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Запад продолжит усиливать давление на Россию с целью ее изолировать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция идет на сайте портала «Дума ТВ».

«Замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий санитарный кордон, потерпели крах», — подчеркнул дипломат.

По его словам, инициаторы антироссийской политики не исчерпали потенциал для враждебных действий и продолжат усиливать давление на Москву.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Он добавил, что с учетом текущей позиции западных стран вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

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      Семен Александров
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