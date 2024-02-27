Qiwi оценили перспективы сделки по продаже Киви Банка после отзыва лицензии

Qiwi усомнилась в выполнении обязательства по продаже Киви Банка в срок

Группа Qiwi усомнилась, что обязательства по продаже Киви Банка гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору Киви Андрею Протопопову) будут выполнены покупателем в срок после отзыва лицензии у банка. Об этом со ссылкой на заявление Qiwi Global пишет РБК.

«На данный момент не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в установленные сроки», — оценили перспективы соблюдения договора в Qiwi. О продаже российских активов АО «КИВИ» (банк, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и другие) в рамках реструктуризации бизнеса стало известно в январе. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей, выплаты, разделенные на несколько частей, должны быть осуществлены в течение четырех лет.

Согласно договору, если платежи не поступят вовремя, Qiwi сможет продать акции АО «Киви» по своему усмотрению. «QIWI plc намерена начать поиск третьей стороны для приобретения дебиторской задолженности вместе с правом требования в отношении залога и/или воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты», — говорится в сообщении группы. Доходы от сделки компания планировала потратить на обратный выкуп своих акций.

В Qiwi отметили, что признаков банкротства у банка не было, поэтому оставшийся после процедуры ликвидации кредитной организации капитал должен быть передан новому владельцу. Однако, в компании не уверены, что какие-либо средства будут доступны владельцам после процедуры.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.