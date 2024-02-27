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07:51, 27 февраля 2024Экономика

Qiwi оценили перспективы сделки по продаже Киви Банка после отзыва лицензии

Qiwi усомнилась в выполнении обязательства по продаже Киви Банка в срок

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Группа Qiwi усомнилась, что обязательства по продаже Киви Банка гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору Киви Андрею Протопопову) будут выполнены покупателем в срок после отзыва лицензии у банка. Об этом со ссылкой на заявление Qiwi Global пишет РБК.

«На данный момент не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в установленные сроки», — оценили перспективы соблюдения договора в Qiwi. О продаже российских активов АО «КИВИ» (банк, «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и другие) в рамках реструктуризации бизнеса стало известно в январе. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей, выплаты, разделенные на несколько частей, должны быть осуществлены в течение четырех лет.

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Согласно договору, если платежи не поступят вовремя, Qiwi сможет продать акции АО «Киви» по своему усмотрению. «QIWI plc намерена начать поиск третьей стороны для приобретения дебиторской задолженности вместе с правом требования в отношении залога и/или воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты», — говорится в сообщении группы. Доходы от сделки компания планировала потратить на обратный выкуп своих акций.

В Qiwi отметили, что признаков банкротства у банка не было, поэтому оставшийся после процедуры ликвидации кредитной организации капитал должен быть передан новому владельцу. Однако, в компании не уверены, что какие-либо средства будут доступны владельцам после процедуры.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

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