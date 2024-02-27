Россия назвала условие предоставления странам G7 данных по смерти Навального

МИД: РФ не ответит G7 по Навальному, не получив ответы на аналогичные вопросы

Россия не ответит представителям стран «Группы семи» (G7) на их запросы о данных по смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), не получив ответы на аналогичные вопросы по аварии на газопроводах «Северный поток» и «делу Скрипалей». Об этом говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с заявлением G7.

«Расцениваем его [запрос G7] как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела. Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у Алексея Навального в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в "деле Скрипалей" и в отношении диверсии на "Северных потоках"», — говорится в публикации.

Захарова также отметила, что страны G7 «не вправе рассчитывать на взаимность» со стороны России из-за их агрессивной политики и попыток вмешательства во внутренние дела.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обсуждении обмена отбывавшего срок в исправительной колонии №3 Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Красикова.