Россиян предупредили о росте трат на подарки к 8 Марта

«Известия»: траты на подарки к 8 Марта в 2024 году вырастут на 15-20 процентов

В 2024 году траты россиян на подарки к 8 Марта увеличатся на 15-20 процентов. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка пишут «Известия».

Собеседники издания заявили, что перед 23 Февраля выросло число покупок и их средний чек, и ожидают аналогичной тенденции в марте. Так, в розничной сети МТС в середине февраля продажи увеличились на 6 процентов в количественном и на 11 процентов в денежном выражении (по сравнению с предыдущей неделей). Средний чек при этом подскочил сразу на 17 процентов, так как перед праздниками растет спрос на товары из более дорогих сегментов, отметили в торговой сети.

Отметил рост продаж перед Днем защитника Отечества и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он предупредил, что Международному женскому дню средний чек на подарок станет больше на 15-20 процентов, при этом покупателей больше будет интересовать мелкая бытовая техника, а не электроника.

Среди самых желанных подарков — фены и стайлеры, в этой категории средний чек вырастет как минимум на 20 процентов, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Повышенным спросом также будут пользоваться смартфоны, аксессуары, TWS-наушники, планшеты и бытовая техника.

Опрос маркетплейса OZON показал, что 40 процентов россиян готовы выделить на подарки к гендерным праздникам до 3 тысяч рублей. Каждый четвертый респондент рассчитывает потратить от 3 до 5 тысяч, еще 21 процент опрошенных могут расстаться с суммой от 5 до 10 тысяч рублей. Потратить на подарок к 23 Февраля и 8 Марта более 25 тысяч рублей готовы 3 процента граждан.

Ранее исследование специалистов «Тинькофф Журнала» показало, что траты к Международному женскому дню у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества. Эксперт определили, что за несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику, а сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта». Накануне 8 Марта больше всего растут расходы на цветы, ювелирные украшения и косметику.