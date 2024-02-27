Россиянам назвали простой способ быть здоровее

Эндокринолог Диляра Лебедева призвала пить теплую воду для здоровья

Теплая вода улучшает обмен веществ и кровообращение, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В своем Telegram-канале врач рассказала об этом простом способе стать здоровее.

Лебедева объяснила, что теплая вода стимулирует выработку желчи, избавляет от ее застоев и в общем нормализует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, стакан теплой воды утром компенсирует ночную потерю влаги, добавила врач. Эндокринолог также отметила, что теплая вода с лимоном помогает бороться с патогенной микрофлорой, улучшает цвет лица и убирает отеки. Однако она уточнила, что вода с лимоном противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ.

Выпитый утром стакан теплой воды регулирует вязкость крови, снижая нагрузку на сердце Диляра Лебедева эндокринолог

Врач призвала пить теплую воду за 15-30 минут до еды. Это не только окажет благотворное влияние на организм, но и поможет насытиться меньшим количеством пищи. Эндокринолог добавила, что, выработав привычку выпивать стакан воды перед едой, можно без проблем употреблять рекомендуемый врачами дневной объем воды.

Ранее Лебедева рассказала о вреде некоторых видов посуды. По ее словам, тефлоновое покрытие может быть вредным для организма.