Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

АТОР: стоимость пляжных туров в Дагестан летом начинается от 17 тысяч рублей

Стоимость пляжных туров на двоих в Дагестан летом 2024 года начинается от 17 тысяч рублей. Такие цены назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, «Интурист» предлагает семидневный тур с размещением в гостевом доме от 17 тысяч рублей на двоих. Однако в эту стоимость не входят расходы на перелет. Похожие условия есть у «Мультитур» с проживанием в отеле «Океан» от 47 тысяч рублей (без питания и перелета). А у Pegas Touristik поездка на семь дней на двоих обойдется в 53 тысячи рублей с вылетом из Москвы.

Одно из самых дорогих предложений у Coral Trave — поездка в гостиницу Venerdi Marina от 103 тысяч рублей без перелета и питания.

«Как рассказали в Pegas Touristik, на сегодняшний день гарантированные номера доступны для бронирования во многих отелях Дагестана, однако традиционно к середине весны места в наиболее популярных отелях уже заканчиваются», — отметили в АТОР.

Ранее российский турист съездил в Дагестан за 170 тысяч рублей и рассказал, что регион его не впечатлил. Он отметил, что путешествовал на машине, и вдоль дорог практически не оказалось заведений общепита.

