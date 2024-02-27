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13:23, 27 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли правду о сахаре

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Фруктоза, входящая в состав сахара, является причиной метаболического синдрома — набора веса, снижения чувствительности к инсулину, нарушения углеводного, белкового, пуринового обмена, рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Горькую правду о сахаре диетолог-консультант раскрыл «Ленте.ру».

Кабанов предупредил, что из-за метаболического синдрома развиваются ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия и различные сердечно-сосудистые заболевания, которые, в свою очередь, повышают риск инфаркта и инсульта.

Фактически получается, что преизбыток потребления фруктозы и животных насыщенных жиров являются двумя главными причинами возникновения неинфекционных хронических заболеваний

Алексей Кабановдиетолог-консультант

Для профилактики появления проблем со здоровьем из-за фруктозы важно сократить потребление сахара, особенно добавленного в сладкие напитки, заявил диетолог. Также он посоветовал минимизировать в рационе количество насыщенных животных жиров, заменив их частично ненасыщенными растительными жирами.

«Однако важно понимать, что полный отказ от сахара и жиров принесет тоже проблемы со здоровьем, — предупредил собеседник «Ленты.ру». — Во всем важен именно баланс, а в питании в первую очередь. Жиры важны для работы мозга и для работы организма на клеточном уровне».

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Для сокращения количества сахара в рационе можно употреблять натуральные сахарозаменители, например сладкие белки. Их преимущество в том, что это не углеводы, а протеины, и для обеспечения сладкого вкуса достаточно их минимального количества, объяснил эксперт. Кроме того, браззеин как один из сладких белков в качестве натурального заменителя сахара предотвращает ожирение, метаболические нарушения и воспаление, резюмировал Кабанов.

Ранее Кабанов рассказал о полезных свойствах некоторых ингредиентов в составе конфет. По его словам, многих потребителей смущают конфеты с растительными жирами, пальмовым маслом. Однако он обратил внимание россиян, что растительные жиры — важнейшая часть сбалансированного рациона.

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      Вера Владзиевская
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