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10:37, 27 февраля 2024Забота о себе

Россиянкам рассказали о противопоказаниях для популярной омолаживающей процедуры

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

С помощью филлеров на основе гиалуроной кислоты можно избавиться от возрастных изменений и сделать лицо гармоничнее, однако проводить популярную омолаживающую процедуру можно не всем, заявил пластический хирург, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. О противопоказаниях для проведения контурной пластики он рассказал «Ленте.ру».

Кабулов предупредил россиянок, что абсолютными противопоказаниями к проведению процедуры являются обострение любого хронического заболевания или герпесвирусной инфекции, склонность к образованию келлоидных рубцов и аллергия на препараты.

Аллергические реакции в основном связаны с некачественным препаратом, которыми могут пользоваться клиники и косметологи с сомнительной репутацией

Георгий Кабуловпластический хирург, косметолог

Также к абсолютным противопоказаниям к контурной пластике филлерами врач отнес сахарный диабет первого типа и рак. По его словам, онкологи рекомендуют прибегать к косметологическим процедурам минимум через три года после начала стойкой ремиссии, добавил пластический хирург. Процедура противопоказана в период беременности и лактации.

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Относительными противопоказаниями собеседник «Ленты.ру» назвал прием антикоагулянтов, антибиотиков и стероидных гормонов. Только через две недели после окончания их приема можно проводить косметологические процедуры и пластические операции, объяснил Кабулов. Он добавил, что при обнаружении противопоказаний врач может рекомендовать альтернативные методы улучшения контура и овала лица: ультразвук, вакуумный массаж, фотоомоложение, лазерный лифтинг.

Ранее пластический хирург Александр Катков опроверг мифы о блефаропластике. В частности, он заявил, что коррекцию век можно делать и в молодом возрасте, а не только в зрелом и пожилом, как думают многие.

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      Вера Владзиевская
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