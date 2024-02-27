Российским военным передали рюкзаки для FPV-дронов

Разработчик передал на фронт рюкзаки для операторов FPV-дронов

Тульские разработчики беспилотников создали специальный рюкзак для операторов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Изделия передали российским военным на фронте, сообщил разработчик дрона-камикадзе «Овод» Андрей Иванов РИА Новости.

«Комплект амуниции представляет собой рюкзак для переноски в нем десяти FPV-дронов с рамой семь дюймов и комплекта наземного оборудования для управления дронами. Рюкзак имеет габариты 410 на 410 на 880 миллиметров. Вес амуниции в пустом, неснаряженном виде составляет пять килограммов. Рюкзак исполнен в камуфляжной расцветке», — сказал он.

Иванов отметил, что рюкзак разработали с учетом пожеланий операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции (СВО). Первые изделия уже на передовой. Рюкзак получил жесткие боковины и стропы MOLLE, а его отсеки можно трансформировать под различные нужды.

Ранее в феврале стало известно, что в зону проведения СВО отправили первые партии дронов-камикадзе «Упырь» с тепловизионными камерами. Также разработчики совершенствуют быструю смену частот, которая позволяет обойти воздействие купольных систем радиоэлектронной борьбы.

