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13:33, 27 февраля 2024Наука и техника

Российским военным передали рюкзаки для FPV-дронов

Разработчик передал на фронт рюкзаки для операторов FPV-дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тульские разработчики беспилотников создали специальный рюкзак для операторов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Изделия передали российским военным на фронте, сообщил разработчик дрона-камикадзе «Овод» Андрей Иванов РИА Новости.

«Комплект амуниции представляет собой рюкзак для переноски в нем десяти FPV-дронов с рамой семь дюймов и комплекта наземного оборудования для управления дронами. Рюкзак имеет габариты 410 на 410 на 880 миллиметров. Вес амуниции в пустом, неснаряженном виде составляет пять килограммов. Рюкзак исполнен в камуфляжной расцветке», — сказал он.

Иванов отметил, что рюкзак разработали с учетом пожеланий операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции (СВО). Первые изделия уже на передовой. Рюкзак получил жесткие боковины и стропы MOLLE, а его отсеки можно трансформировать под различные нужды.

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      Даниил Иринин
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