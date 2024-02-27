Счета жены Акунина на миллионы рублей арестовали

В Москве суд арестовал счета жены писателя Акунина в рамках дела против него

Басманный суд Москвы арестовал счета жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом РИА Новости рассказали в суде.

В общей сумме под арест попали шесть миллионов рублей. По версии следствия, супруги использовали эти деньги для совершения преступлений.

6 февраля писателя объявили в международный розыск. Его также заочно арестовали в рамках дела, которое завели по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.