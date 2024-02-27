Широков объяснил обилие иностранцев в «Зените»

Широков заявил, что русские футболисты не хотят идти в «Зенит» и сидеть на лавке

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков объяснил обилие иностранцев в петербургском клубе. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Идея была понятной — побеждать. А когда спохватились, что русские не идут, что-то сделать уже не удалось, не хотят идти, чтобы сидеть на лавке», — заявил он. Широков отметил, что ситуацию будет сложно исправить, так как команде пока не удается воспитать собственных футболистов.

В настоящее время в «Зените» играют 14 иностранцев, двое из которых были натурализованы. Команду представляют девять бразильцев, два колумбийца, француз, серб и казахстанец.

После 18 матчей Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы с 36 очками. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 1 марта.