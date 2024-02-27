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10:27, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Skype оштрафовали на 500 тысяч рублей

Суд оштрафовал Skype на 500 тысяч рублей за административное правонарушение

Фото: Unsplash

Суд в Москве оштрафовал сервис для видеозвонков Skype на 500 тысяч рублей за административное правонарушение. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию признали виновной по части 1.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет"»). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей», — говорится в публикации.

Ранее по аналогичной статье в России оштрафовали мессенджер WhatsApp. Уточнялось, что штраф по этой статье выписывается компаниям, которые не уведомляют Роскомнадзор о начале работы в России. WhatsApp также обязали выплатить 500 тысяч рублей.

Перед этим сообщалось, что суд в России оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента.

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      Маргарита Щигарева
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