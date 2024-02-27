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16:54, 27 февраля 2024Наука и техника

Будущее мирового рынка смартфонов оценили

CNBC: интеграция ИИ в смартфоны не приведет к значительному росту продаж

Фото: Loren Elliott / Reuters

Аналитики на мировом рынке смартфонов оценили перспективы, связанные с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам журналистов, производители смартфонов заявляют, что интеграция ИИ в смартфоны приведет к росту продаж. «Есть все ожидания, что так и будет. Мы наблюдаем действительно очень высокий спрос», — отметил представитель Samsung Джеймс Китто. Топ-менеджер Google Брайан Раковски заявил, что ИИ привлечет повышенное внимание к устройствам.

При этом аналитики, напротив, считают, что развитие ИИ на смартфонах не приведет к значительному росту продаж или «суперциклу». «Я не верю, что эта технология будет способствовать новому суперциклу продаж смартфонов», — подчеркнул главный эксперт CCS Insight Бен Вуд. «С ИИ возникает вопросы относительно того, насколько телефон станет умным», — заметил представитель IDC Франсиско Джеронимо. При этом, подытожил он, современные смартфоны сложно назвать «интеллектуальными».

Авторы CNBC отметили, что последний суперцикл был зафиксирован в период с 2010 по 2015 год, когда за пять лет рынок вырос в пять раз. Опрошенные аналитики отметили, что тогда смартфоны вместе с распространением соцсетей смогли предложить принципиально новый опыт. «Люди получили целый интернет в своем кармане», — заявил Джеронимо.

В конце февраля компания Google анонсировала на выставке MWC 2024 появление на Android новых функций, связанных с искусственным интеллектом. В частности, в ОС добавят ИИ-модель Gemini.

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      Андрей Ставицкий
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