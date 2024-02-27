Стало известно о досрочном завершении американской миссии на Луне

Intuitive Machines: станция Nova-C может досрочно завершить работу на Луне

Специалисты рассчитывают связываться с модулем Nova-C только в течение одного дня. Об этом со ссылкой на американскую компанию Intuitive Machines сообщает SpaceNews.

Как стало известно, модуль сел боком на поверхность Луны, что наложило ограничения на условия передачи данных с него на Землю, а также на функционирование его энергосистемы. Вследствие этого в компании допускают досрочное завершение миссии IM-1.

Изначально в Intuitive Machines рассчитывали, что на поверхности Луны модуль проработает семь дней. Издание отмечает, что неизвестно, как именно ограничение на сроки миссии скажется на выполнении научной части программы и работе соответствующего оборудования.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.