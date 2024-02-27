Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Люка Ван Аш
0:2
Завершен
Карен Хачанов
Дубай (м)
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Возняцки
Завтра
04:30 (Мск)
Анна Блинкова
Сан-Диего (ж)
17:29, 27 февраля 2024Спорт

Тарасова раскрыла отношение к чемпионату мира по фигурному катанию без россиян

Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть ЧМ по фигурному катанию без россиян

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла отношение к чемпионату мира-2024, в котором не примут участие россияне. Ее слова приводит Sport24.

Специалист отметила, что будет следить за турниром. «Надоело говорить об этом уже два года, но и так понятно, что без наших ребят будет не та конкуренция. Но турнир будет проходить, и я буду его смотреть», — заявила Тарасова.

Тренер не стала никого выделять персонально из участников грядущего турнира. «На этом ЧМ следить буду за всеми фигуристами», — добавила она.

Первенство планеты пройдет с 18 по 24 марта в Монреале. Россияне по решению Международного союза конькобежцев (ISU) пропускают все турниры под эгидой организации на протяжении последних двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      В Литве заявили о возможности отправки военных на Украину

      Московский продюсер умер после пластической операции у звездного хирурга

      Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

      Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

      Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

      Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

      В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

      Завербованный Украиной россиянин рассказал о подготовке теракта в Алтайском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше