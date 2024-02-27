Тарасова раскрыла отношение к чемпионату мира по фигурному катанию без россиян

Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть ЧМ по фигурному катанию без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла отношение к чемпионату мира-2024, в котором не примут участие россияне. Ее слова приводит Sport24.

Специалист отметила, что будет следить за турниром. «Надоело говорить об этом уже два года, но и так понятно, что без наших ребят будет не та конкуренция. Но турнир будет проходить, и я буду его смотреть», — заявила Тарасова.

Тренер не стала никого выделять персонально из участников грядущего турнира. «На этом ЧМ следить буду за всеми фигуристами», — добавила она.

Первенство планеты пройдет с 18 по 24 марта в Монреале. Россияне по решению Международного союза конькобежцев (ISU) пропускают все турниры под эгидой организации на протяжении последних двух лет.