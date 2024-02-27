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08:29, 27 февраля 2024Экономика

«Точка» выплатит заблокированные на счетах в Киви Банке средства

«Точка» выплатит своим клиентам заблокированные на счетах в Киви Банке средства

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банк «Точка» выплатит части клиентов суммы, заблокированные на счетах в Киви Банке после отзыва лицензии. Об этом со ссылкой на заявление кредитной организации пишет РБК.

Компания объявила, что выкупит права требования к Киви у своих клиентов и возьмет на себя все риски по последующему взысканию с банка этих сумм. «Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка "Точка". Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21 февраля 2024 года», — объяснили в «Точке».

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При этом такое решение кредитной организации будет распространяться на тех предпринимателей, чьи средства не будут компенсированы выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общая сумма таких платежей оценивается в 8 миллиардов рублей, а первые выплаты запланированы на 5 марта, заявили в банке. В «Точке» рассказали, что счета в Киви Банке имели около 20 тысяч их клиентов (порядка 3 процентов от общего числа).

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отзыв лицензии у Киви Банка затронул и часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались филиалом Киви Банка — они столкнулись с проблемами при оплатах в мобильных приложениях. Для них кредитная организация пообещала в ближайшее время запустить новые опции и сервисы.

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